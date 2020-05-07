Кулеба і Чапутович обговорили приїзд до Польщі українських заробітчан

Міністри закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба та Яцек Чапутович провели телефонну розмову. Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Twitter МЗС Польщі.

Міністри, зокрема, обговорили, приїзд до Польщі сезонних працівників, відновлення польських консульств в Україні і питання протидії коронавірусу COVID-19.

Також глави МЗС двох країн підтвердили свою підтримку для подальшого розвитку Східного партнерства перед самітом ЄС-СП у червні.

Як повідомили в українському МЗС, Кулеба і Чапутович приділили особливу увагу підготовці до майбутнього саміту Східного партнерства, а також обговорили взаємодію в рамках порядку денного Україна - Європейський союз. Чапутович запевнив у незмінній підтримці Польщею європейського та євроатлантичного вибору нашої держави, підтвердив необхідність збереження санкцій ЄС проти Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів готовий відправити на заробітки в Фінляндію 15 тисяч українців. Серед іншого, Кабмін допоможе організувати необхідну кількість авіарейсів.

Також РБК-Україна писало, що Кабмін вже отримав відповідні запити на працевлаштування українців за кордоном з Австрії, Фінляндії, Данії, Норвегії. Крім того, планується масштабна відправка українських заробітчан в Ізраїль, де на них чекають понад 40 роботодавців.