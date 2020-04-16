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ЄС може створити єдину економічну зону з Україною, - "Радіо Свобода"

Новини » Політика     16.04.2020 - 11:51
ЄС може створити єдину економічну зону з Україною, - "Радіо Свобода"
Ілюстративне фото (European Union 2017 - European Parliament)

Єдина зона діятиме між ЄС і країнами "Східного партнерства"

Європейський парламент виступить із закликом створити єдиний економічний простір між Євросоюзом і країнами "Східного партнерства", куди входить і Україна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зокрема, "Радіо Свобода" посилається на проект звіту Європарламенту, в якому засуджується дестабілізація та інші незаконні дії з боку Росії у країнах "Східного партнерства" - Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні.

Передбачається, що документ може бути схвалений у травні. Також повідомляється, що Європарламент підтвердить суверенне право країн "Східного партнерства" на інтеграцію з ЄС. Крім того, Брюссель підкреслить, що політика стосовно цього блоку може сприяти процесу поступового вступу до Євросоюзу.

Також згідно з проектом звіту, Європарламент заявить про намір створити єдину економічну зону і підтримає поступову інтеграцію в енергетичний союз, транспортне співтовариство та єдиний цифровий ринок. Ще однією з пропозицій буде скасування роумінгу між країнами ЄС та учасницями партнерства.

Зазначимо, програма "Східне партнерство" була запущена в 2009 році для зближення колишніх радянських республік з ЄС без явної пропозиції про майбутнє членство. З тих пір Грузія, Молдова та Україна підписали Угоди про асоціацію з ЄС, в тому числі угоди про вільну торгівлю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і ЄС оновлять угоду про зону вільної торгівлі.

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