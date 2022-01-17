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Політика невизнання. Німеччина очолить один з напрямків Кримської платформи

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Київ, Понеділок 17 січня 2022 13:43
Політика невизнання. Німеччина очолить один з напрямків Кримської платформи Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Німеччина має намір взяти на себе лідерську роль в роботі Кримської платформи, метою якої є деокупація півострова. Зокрема, очолить напрямок політики невизнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ України та Німеччини - Дмитра Кулеби та Анналени Бербок.

"Раніше ми запропонували окремим партнерам України очолити в рамках Кримської платформи один з п'яти напрямків її роботи. І сьогодні я з радістю дізнався, що Німеччина готова стати співлідером в Кримській платформі за напрямом політики невизнання. Це підтвердження дійсного лідерського підходу німецької дипломатії. Я сподіваюся, що такою вона залишиться і надалі", - зазначив український міністр.

Нагадаємо, Кримська платформа - це українська дипломатична ініціатива, яка спрямована на те, щоб повернути питання півострова до міжнародного порядку денного для його подальшого звільнення від російської окупації. Першмй установчий саміт пройшов у серпні 2021, до роботи платформи приєдналися десятки держав.

Українська сторона розцінює запуск Кримської платформи як поразку для Російської Федерація, яка не змогла переконати світ у законності анексії Криму.

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