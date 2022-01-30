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Кулеба про агресію Росії: прагнемо запобігти найгіршому сценарію

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Київ, Неділя 30 січня 2022 16:16
Кулеба про агресію Росії: прагнемо запобігти найгіршому сценарію Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна з партнерами прагнуть запобігти найгіршому сценарію розвитку подій у протистоянні з Росією. Поширення паніки в суспільстві послаблює і завдає економічної шкоди країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кулеби виданню Vice News.

"Ми вже страждаємо економічно і стаємо слабшими через поширювану в суспільстві паніку. Тому ринки і люди повинні розуміти одну річ: Україна та її партнери об'єднують зусилля, щоб запобігти найгіршому сценарію розвитку подій", - сказав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що українці повинні залишатися сильними на тлі загроз з боку Росії. Він нагадав, що Україна перебуває в стані підвищеної готовності з 2014 року.

Нагадаємо, напередодні на пресконференції для іноземних ЗМІ президент Володимир Зеленський заявив, що Україні не потрібна паніка.

Детальніше про заяви глави держави - в матеріалі РБК-Україна.

Як зазначило видання Politico, Зеленський побоюється, що США можуть намір роздувати загрозу вторгнення Росії.

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Володимир Зеленський Дмитро Кулеба
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