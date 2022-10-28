Набирает пилотов. "Повар Путина" пытается создать в составе ЧВК "Вагнера" авиационные отряды, - ISW

Частная военная компания "Вагнера" продолжает развивать свои возможности для ведения воздушной войны и размещает более сложную технику наравне с вооруженными силами РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Основатель ЧВК Евгений Пригожин набирает военных для формирования или пополнения экипажей ЗРК "Панцирь-С1" и С-300, вертолетов, штурмовиков, а также специалистов по радиоэлектронной борьбе.

"Вагнер" не известна своими самостоятельными боевыми самолетами, но она может начать это делать, поскольку российские солдаты все больше полагаются на силы частной военной компании", - указывают аналитики.

В ISW подчеркнули, что ранее появилось подтверждение существования по меньшей мере одного авиационного отряда "Вагнера", управлявшего самолетами Су-25, действовавших на востоке Украины в мае 2022 года.

"Приобретение "Вагнером" боевых самолетов свидетельствует о том, что ЧВК является "примером контрактной армии, к чему Минобороны России стремилось все эти годы", - говорится в отчете.