Доступна далеко не всем. Кто в ВСУ может выйти на пенсию по выслуге лет
Фото: кто в ВСУ может выйти на пенсию по выслуге лет (Getty Images)
У военных в Украине есть возможность выйти на пенсию по выслуге лет, но она доступна далеко не всем. Кто имеет право на такие выплаты от Пенсионного фонда.
Об этом рассказала представитель Святошинского РТЦК и СП младший сержант Вероника Чеканова, пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
Условия для получения "военной" пенсии по выслуге лет
- на пенсию по выслуге лет имеют право военнослужащие, имеющие на день увольнения выслугу 25 календарных лет;
- достигли 45-летнего возраста;
- уволились из рядов ВСУ.
Размер пенсии
- пенсии исчисляются из размера денежного довольствия, с которого был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование;
- максимальный размер пенсии за выслугу лет составляет не более 70% денежного довольствия;
- по доплатам в размерах 30, 50 и 100 тыс. грн согласно постановлению Кабмина от 24.02.2022 года № 168 ЕСВ не уплачивается, так как в расчет берутся суммы денежного довольствия за последние 24 месяца.
Расчет
- за 25 лет выслуги - 50% денежного довольствия военнослужащего (за последние 24 месяца его службы) плюс 3% за каждый дополнительный год выслуги;
- за 25 лет общего стажа, из которого военная служба составляет не менее 12 лет и 6 месяцев - 50% денежного довольствия (за последние 24 месяца) плюс 1% за каждый год дополнительной выслуги;
- при увольнении по состоянию здоровья при наличии 25 лет выслуги – 55% денежного довольствия плюс 3% за каждый год дополнительной выслуги.
Как сообщалось, чтобы получить пенсию в Украине вовремя, нужно подать заявление в ПФУ в течение трех месяцев после достижения пенсионного возраста.
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