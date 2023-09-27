Куда обращаться украинцам в Польше, если не выплачивают зарплату: советы посольства

В Польше на работу устроились большинство трудоспособных беженцев, также многие украинцы приехали в эту страну до войны. Гражданам Украины стоит знать, что в случае невыплаты зарплаты есть несколько способов добиться справедливости.
Куда следует обращаться, если работодатель не выплачивает деньги, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Посольство Украины в Польше.
При нарушении трудовых прав в зависимости от формы заключенного с работодателем договора можно обращаться в соответствующие инстанции, отмечают в посольстве.
"Следует помнить, что работа без каких-либо трудовых договоров и соответственно неуплата страховых взносов в ZUS приводит также к отсутствию медицинского обеспечения в Польше, и в случае возникновения проблем со здоровьем средства за лечение придется платить самостоятельно", –предостерегают посольстве.
В дипломатическом учреждении украинцам советуют при устройстве на работу обязательно проверять компанию-работодателя: зарегистрирована ли она, имеются ли по ней штрафы, не ликвидирована ли.
Проверить компанию можно в Национальном Судебном Реестре (krs-online.com.pl), а также в Национальном правительственном реестре субъектов национальной экономики (stat.gov.pl/regon).
"Если вы трудоустраиваетесь через компанию-посредника (агентство по трудоустройству), то такую компанию можно проверить через базу KRAZ", – обращают внимание в учреждении.
Обязательно следует заключить письменный договор с работодателем. Лучше всего – Umowu o pracę, что является гарантией вашей защиты. Всегда читайте условия договора перед его подписанием.
По вопросам законности трудоустройства на территории Республики Польша украинцы могут обратиться за консультацией в Государственную Инспекцию Труда на украиноязычную линию по телефону +48 22 111 35 88 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00)
Расширенную информацию о формах договоров по трудоустройству, заработной плате и налогах с нее, защите трудовых прав можно найти на странице "Профсоюзы помогают беженцам".
Напомним, мы писали, как получить в Польше документы гражданского состояния Украины.
Также мы сообщали, что в Польше стало больше иностранных работников, но предпочтение работодатели отдают украинцам.
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