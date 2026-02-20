Куда исчезают комары зимой и переживут ли тараканы "ядерку": 5 неочевидных фактов о насекомых

Обычная муха "нюхает" еду лапками, некоторые бабочки способны издавать пронзительный писк для самозащиты, а тараканы, возможно, и вправду могут пережить "ядерку".
Об интересных фактах из мира насекомых в интервью РБК-Украина рассказал ученый Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена Виталий Кавурка.
Главное:
У мух органы обоняния и вкуса расположены на лапках. Они чувствуют вкус пищи, когда касаются ее, поэтому постоянно трут лапки, чтобы очистить рецепторы от загрязнения для их исправной работы.
Некоторые виды бабочек умеют издавать специфические звуки. Например, бражник мертвая голова имеет специальный орган, с помощью которого он способен пищать.
Фото: интересные факты о насекомых от ученых (инфографика РБК-Украина)
Тараканы способны адаптироваться и выживать даже в местах, где происходили ядерные испытания. Они являются одними из древнейших насекомых, переживших много катаклизмов в своей истории.
Взрослые комары обычно отмирают на зиму, оставляя яйца или личинки. Они ждут весны в водоемах или почве, тогда как некоторые мухи способны зимовать во взрослом состоянии в коре деревьев.
Толстый слой снега создает для насекомых защитный барьер. Благодаря этому они могут успешно переносить морозы до -20°C, тогда как бесснежная зима или теплая зима с грибковыми болезнями являются для них более опасными.
Узоры в виде глаз на крыльях бабочек помогают им маскироваться и отпугивать хищников. Птичка пытается клюнуть именно в "глазок" на крыле, что дает бабочке возможность убежать, сохранив жизнь.
