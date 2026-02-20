Куда исчезают комары зимой и переживут ли тараканы "ядерку": 5 неочевидных фактов о насекомых

Главное:

1. Органы чувств на лапках

У мух органы обоняния и вкуса расположены на лапках. Они чувствуют вкус пищи, когда касаются ее, поэтому постоянно трут лапки, чтобы очистить рецепторы от загрязнения для их исправной работы.

2. Способность бабочек издавать звуки

Некоторые виды бабочек умеют издавать специфические звуки. Например, бражник мертвая голова имеет специальный орган, с помощью которого он способен пищать.

3. Выживание тараканов после радиации

Тараканы способны адаптироваться и выживать даже в местах, где происходили ядерные испытания. Они являются одними из древнейших насекомых, переживших много катаклизмов в своей истории.

4. Зимовка комаров и эффект "термоса"

Взрослые комары обычно отмирают на зиму, оставляя яйца или личинки. Они ждут весны в водоемах или почве, тогда как некоторые мухи способны зимовать во взрослом состоянии в коре деревьев.

Толстый слой снега создает для насекомых защитный барьер. Благодаря этому они могут успешно переносить морозы до -20°C, тогда как бесснежная зима или теплая зима с грибковыми болезнями являются для них более опасными.

5. Защитные узоры на крыльях

Узоры в виде глаз на крыльях бабочек помогают им маскироваться и отпугивать хищников. Птичка пытается клюнуть именно в "глазок" на крыле, что дает бабочке возможность убежать, сохранив жизнь.

