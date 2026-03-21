Куда исчез преемник Хаменеи? ЦРУ и Моссад пытаются разгадать "загадку Моджтабы"

Таинственное исчезновение Хаменеи-младшего

По информации издания, ЦРУ и Моссад ожидали, что Моджтаба Хаменеи выступит с традиционной новогодней речью по случаю праздника Навруз, однако лидер ограничился лишь письменным заявлением в Telegram.

Это усилило подозрения относительно его физического состояния после израильского удара по резиденции отца, во время которого Моджтаба мог получить тяжелые ранения.

Американская разведка имеет данные, что он жив, поскольку иранские чиновники пытались организовать с ним встречи. Однако за последние три недели не было обнародовано ни одного видеообращения, что является нетипичным для лидера страны в условиях войны.

Кризис управления в Тегеране

По данным источников, команда президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности пытается выяснить, кто фактически руководит Ираном.

После ликвидации Израилем Али Лариджани, которого считали реальным руководителем процессов, в стране образовался вакуум власти.

"Мы не думаем, что иранцы приложили бы столько усилий, чтобы избрать мертвого человека верховным лидером, но в то же время у нас нет никаких доказательств того, что он берет бразды правления в свои руки", - отметил один из американских чиновников.

Сейчас разведка считает, что фактическое управление страной перешло к Корпусу стражей Исламской революции (КСИР).

"КСИР захватывает Иран, и они сумасшедшие. Они очень идеологизированы и готовы умереть", - заявил высокопоставленный арабский чиновник.