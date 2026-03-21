Куда исчез преемник Хаменеи? ЦРУ и Моссад пытаются разгадать "загадку Моджтабы"

Разведывательные службы США и Израиля пытаются установить местонахождение и реальное состояние нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, который перестал появляться на публике после гибели своего отца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По информации издания, ЦРУ и Моссад ожидали, что Моджтаба Хаменеи выступит с традиционной новогодней речью по случаю праздника Навруз, однако лидер ограничился лишь письменным заявлением в Telegram.
Это усилило подозрения относительно его физического состояния после израильского удара по резиденции отца, во время которого Моджтаба мог получить тяжелые ранения.
Американская разведка имеет данные, что он жив, поскольку иранские чиновники пытались организовать с ним встречи. Однако за последние три недели не было обнародовано ни одного видеообращения, что является нетипичным для лидера страны в условиях войны.
По данным источников, команда президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности пытается выяснить, кто фактически руководит Ираном.
После ликвидации Израилем Али Лариджани, которого считали реальным руководителем процессов, в стране образовался вакуум власти.
"Мы не думаем, что иранцы приложили бы столько усилий, чтобы избрать мертвого человека верховным лидером, но в то же время у нас нет никаких доказательств того, что он берет бразды правления в свои руки", - отметил один из американских чиновников.
Сейчас разведка считает, что фактическое управление страной перешло к Корпусу стражей Исламской революции (КСИР).
"КСИР захватывает Иран, и они сумасшедшие. Они очень идеологизированы и готовы умереть", - заявил высокопоставленный арабский чиновник.
Напомним, ранее появилась информация, что нового верховного лидера Ирана тайно доставили в Москву. По данным СМИ, ему требовалась срочная операция после ударов США и Израиля, а сейчас он якобы проходит лечение в одной из резиденций главы Кремля.
Также сообщалось, что состояние здоровья Хаменеи-младшего может быть значительно серьезнее, чем заявлялось официально. В частности, министр обороны США Пит Гегсет отмечал, что Хаменеи не просто ранен, что объясняет его длительное отсутствие в публичном пространстве.
Кроме того, недавнее обращение лидера Ирана только усилило подозрения относительно его дееспособности. Текст был обнародован без видео- или аудиоподтверждения, что дало основания сомневаться в реальном контроле Моджтабы Хаменеи над процессами в стране.