Без фудкортов. Как в Киеве будут праздновать Новый год и будет ли елка
В этом году Киев не планирует тратить бюджетные средства на организацию и оформление новогодних площадок. Тем не менее, чтобы поддержать праздничное настроение киевлян, рассматривается возможность установки новогодней елки на Софийской площади за счет меценатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской совет.
С предложением взять на себя расходы по установке и обслуживанию новогодней елки к властям обратилось ООО "Глобал-Декор", которое готово предоставить украшения и декорации.
В соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" и решением Совета обороны Киева от 28 марта 2024 года, в столице не будут проводиться массовые мероприятия, такие как ярмарки, фудкорты и аттракционы. Вместо этого инициатива местных благотворителей призвана поддержать праздничную атмосферу, предложив киевлянам символическую елку на центральной площади.
Какой может быть елка 2024-2025
На данный момент разработан новогодний дизайн-проект: предполагается установка искусственной елки с тематическим новогодним декором. Вся подготовка и реализация этого проекта пройдут за счет ресурсов меценатов.
Решение об окончательном утверждении этой инициативы еще предстоит принять Совету обороны города.
Открытие елки 2024-2025
Традиционно в Киеве новогоднюю елку открывают на День Святого Николая. Ранее это происходило 19 декабря, но после перехода на новый церковный календарь праздник перенесли на две недели раньше - на 6 декабря. В этом году День Святого Николая выпадает на пятницу, что будет символизировать начало зимних праздников в столице.
Напомним, как в том году выглядела и какого размера была главная елка в Киеве.
Кроме того, украинцам рекомендуется соблюдать ряд правил при установке новогодней елки. Они касаются пожарной безопасности.