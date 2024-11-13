Без фудкортов. Как в Киеве будут праздновать Новый год и будет ли елка

В этом году Киев не планирует тратить бюджетные средства на организацию и оформление новогодних площадок. Тем не менее, чтобы поддержать праздничное настроение киевлян, рассматривается возможность установки новогодней елки на Софийской площади за счет меценатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской совет.

С предложением взять на себя расходы по установке и обслуживанию новогодней елки к властям обратилось ООО "Глобал-Декор", которое готово предоставить украшения и декорации.

В соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" и решением Совета обороны Киева от 28 марта 2024 года, в столице не будут проводиться массовые мероприятия, такие как ярмарки, фудкорты и аттракционы. Вместо этого инициатива местных благотворителей призвана поддержать праздничную атмосферу, предложив киевлянам символическую елку на центральной площади.

Какой может быть елка 2024-2025

На данный момент разработан новогодний дизайн-проект: предполагается установка искусственной елки с тематическим новогодним декором. Вся подготовка и реализация этого проекта пройдут за счет ресурсов меценатов.

Решение об окончательном утверждении этой инициативы еще предстоит принять Совету обороны города.

Открытие елки 2024-2025

Традиционно в Киеве новогоднюю елку открывают на День Святого Николая. Ранее это происходило 19 декабря, но после перехода на новый церковный календарь праздник перенесли на две недели раньше - на 6 декабря. В этом году День Святого Николая выпадает на пятницу, что будет символизировать начало зимних праздников в столице.