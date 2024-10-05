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Куда будут наступать россияне после Угледара: что говорят в британской разведке

Фото: украинские войска на этой неделе вышли из Угледара (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

После захвата города Угледар в Донецкой области российские оккупанты, вероятно, продолжат наступления. Под угрозой могут быть село Богоявленка и крупный поселок Великая Новоселка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост британской разведки в социальной сети X.

Сообщается, что 1 октября российские войска взяли под контроль город Угледар на пересечении двух ключевых фронтов - Запорожского и Донецкого. Захват произошел вскоре после того, как оккупанты возобновили наступательную кампанию в сентябре. До конца месяца войска почти окружили Угледар и вынудили Силы обороны Украины отступить.

Россия предпринимала спорадические попытки захватить Угледар в течение последних двух лет, неся при этом большие потери. Город расположен на возвышенности, что делало его хорошей позицией с точки зрения обороны.

"Вероятно, российские войска попытаются продолжить наступление в ближайшие недели. На западе одной из вероятных целей является Великая Новоселка в сторону Запорожья по шоссе  T0509. В 8 км к северу находится Богоявленка", - отметили в британской разведке.

Фото: после Угледара россияне могут наступать на Великую Новоселку и Богоявленку (deepstatemap.live)

Потеря Угледара

Отметим, Силы обороны Украины подтвердили выход из Угледара в среду, 2 октября. Сообщалось, что противник пытался взять город любой ценой и в ходе фланговых ударов истощил украинскую оборону.

Президент Владимир Зеленский назвал это правильным шагом, чтобы спасти жизни военных.

О последствиях для фронта читайте в материале "Украина потеряла выгодный плацдарм. Почему ВСУ вышли из Угледара и что может быть дальше".

 

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