ua ru
Пн, 14 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Стало известно, когда в Херсоне появится интернет

Новина українською →
Херсон, Понедельник 14 ноября 2022 11:24
Стало известно, когда в Херсоне появится интернет Фото: стало известно, когда в Херсоне появится интернет (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Херсоне обещают восстановить интернет во всех частях города 14-15 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Херсонской городской военной администрации Галину Луговую.

"Starlink работает, у нас люди ловят интернет, но сегодня обещают нам уже запустить постоянный интернет. Он начнет появляться после обеда и завтра по всем частям нашего города - не только в центре", - сказала она.

Лугова также отметила, что в Херсоне начинают работать коммунальные предприятия. Они постараются восстановить водоснабжение и обеспечить город электроэнергией в ближайшее время.

Отметим, что в Херсоне уже возобновил работу мобильный оператор Vodafonе . В центре города также доступна связь и интернет LTE от "Киевстар".

Кроме этого, "Укрпочта" планирует вернуть отделение в Херсон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Интернет
NEWS
Зеленский приехал в освобожденный Херсон, - Reuters
Зеленский приехал в освобожденный Херсон, - Reuters
DAILY
Из грязи в князи. Какое у Пригожина влияние на Путина и зачем ему война в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Из грязи в князи. Какое у Пригожина влияние на Путина и зачем ему война в Украине