Куди звертатись за продуктовими наборами в Києві: перелік адрес

Під час воєнного стану Київська міська державна адміністрація закликає містян гуртуватися і за можливості допомагати тим, хто поруч. Також у столиці видають продуктові набори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Зокрема, із заявками на отримання продуктових наборів треба звертатися до територіальних центрів соціального обслуговування за місцем проживання
Важливо, що територіальні центри забезпечують продуктовими наборами тільки тих осіб, що належать до соціально незахищених категорій, та тих, що опинилися у складних життєвих обставинах.
Зазначається, що мова йде про:
Перелік адрес і графік роботи територіальних центрів соціального обслуговування:
Київський міський територіальний центр соціального обслуговування:
Голосіївський район:
Дарницький район:
Деснянський район:
Дніпровський район:
Оболонський район:
Печерський район:
Подільський район:
Святошинський район:
Солом’янський район:
Шевченківський район:
Раніше ми повідомляли, що Арестович розповів про оборону столиці.
Також ми писали, що українські військові здійснили контратаку під Києвом і знищили кілька одиниць техніки ворога.
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