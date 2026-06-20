Кучма вслед за Зеленским отказался от польского Ордена Белого Орла

На своей странице она опубликовала заявление Кучмы, который сообщил, что принял это решение в связи с тем, что президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Владимира Зеленского этой награды.

"На протяжении всего своего президентства я считал налаживание дружеских отношений с Польшей одним из своих главных приоритетов. Вместе с моим коллегой Александром Квасьневским мы прилагали для этого максимум усилий. Мы уделяли особое внимание решению исторических проблем в отношениях между нашими народами, результатом чего стало наше совместное заявление 2003 года об их примирении. Прощаем и просим прощения - именно этот принцип мы с президентом Квасьневским разработали при духовном посредничестве великого поляка, Папы Иоанна Павла II", - заявил бывший президент.

Он добавил, что на протяжении десятилетий этот принцип работал, и настоящая дружба Украины и Польши стала реальностью. Подтверждением этого стала помощь, которую Польша оказала нашей стране с первых часов полномасштабного вторжения РФ.

Кучма убежден, что нынешний недружественный шаг Навроцкого не может перечеркнуть все это. Однако на сегодняшний день, как говорит бывший президент, у него нет "другого выбора, кроме как отказаться от высокого польского ордена". Тем не менее он верит, что дружба между Украиной и Польшей сохранится.

"Не для того Украина вступила в борьбу с Россией, которая обосновывала свое вторжение историческими претензиями, чтобы сегодня уже другие страны диктовали нам нашу историю и определяли, кого нам почитать. Я верю в то, что дружба и союзнические отношения между Украиной и Польшей сохранятся. Но сегодня я испытываю печаль и тревогу. Одно дело - когда нападает враг. Совсем другое - когда вражда разлучает друзей. А еще страшнее - если этим друзьям еще и угрожает общая опасность", - сказал Кучма.

Он подчеркнул, что историю нужно помнить, но прошлое не может быть важнее будущего. По словам Кучмы, давняя трагедия не должна ослеплять настолько, чтобы не видеть нынешнюю угрозу имперской силы на Востоке, которая ранее лишала государственности оба народа и не скрывает намерений сделать это снова.

"Украина и Польша нужны друг другу как никогда раньше. Политики обеих стран должны осознавать это. Я надеюсь на их мудрость", - резюмировал второй президент Украины.