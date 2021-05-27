Кубракова просять вплинути на зупинку перевалки руди у порту "Южний"

Через зупинку перевалки руки через порт "Южний" місцевий бюджет Кривого рогу може втрачати 115 мільйонів гривень щомісяця, а тисячі людей залишаться без роботи. Слід негайно вирішити проблему і відновити перевалку експортних вантажів у нормальному режимі.

Про це йдеться у листі ПРАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" (ПРАТ "ПІВНГЗК") до міністра інфраструктури Олександра Кубракова та директора порта "Южний" Сергія Ковшара.

Як сказано у листі, на червень 2021 року ПРАТ "ПІВНГЗК" не отримало підтвердження перевалки залізнорудної сировини на адресу своїх покупців з боку порту "Южний" в обсязі 205 тис. тон, що може призвести до недоотримання виручки у розмірі 1,2 млрд грн.

"В результаті до місцевого бюджету Кривого рогу не буде спрямовано близько 115 млн грн щомісячних податкових надходжень, що безумовно буде важким тягарем для місцевої громади. Також потрібно врахувати, що ЗРС нашого підприємства транспортують та перевалюють великі державні підприємства, і вони також недоотримають грошові кошти від зменшення обсягів транспортування - наприклад, Укрзалізниця втратить близько 25 млн грн за місяць, Адміністрація морських портів - 9 млн грн. Для порту "Южний" втрати становитимуть 23 млн грн на місяць", - наголошується у листі.

Як пояснюється у листі підприємства, причиною зупинки стало небажання порту "Южний" здійснювати перевалку за ринковою ціною.

"Такі недалекоглядні дії порту "Южний" можуть призвести до повної зупинки виробництва ЗРС на нашому підприємстві, а значить - до зниження доходів працівників та невиконання роботодавцем своїх зобов’язань перед 6-тисячним трудовим колективом. Просимо вас посприяти якнайшвидшому вирішенню проблеми з забороною на перевалку експортних вантажів. Інакше підприємство готове вдатися до рішучих дій задля відстоювання трудових прав та інтересів працівників нашого підприємства", - резюмується у листі.