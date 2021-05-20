Кубраков заявив, що продовжить реформи дорожньої галузі на посаді міністра

"Вже за перший рік президентської програми "Велике будівництво " Україна отримала рекордну кількість оновлених доріг. До минулого року в Україні ніхто не міг повірити, що в Україні можуть бути хороші нові дороги і це досягнення важко оскаржити, тому по нових дорогах їздять і будуть їздити все ще багато і багато років. І це тільки за результатами 2020 року.

Загалом за результатами 2020 та 2021 року було відремонтовано майже 40% основної мережі доріг України. Це близько 9000 км доріг тільки державного значення.

"За цей період не було улюблених областей, як було раніше - була Вінницька область, була Львівська область, була Донецька область. Дуже символічно, що минулого року найбільше відремонтовано доріг у Закарпатській та Луганській областях", - підкреслив Кубраков.

За його словами, в цих областях взагалі не ремонтувалися дороги останні десятиліття.

"По всій країні з'являються нові дороги і тут немає ніякої політичної складової... На прикладі доріг нашій команді вдалося довести, що українська держава здатна вирішувати проблеми, які накопичувалися роками. ... Минулого року тільки в нашому проекті, за який відповідав "Укравтодор", було створено приблизно 50 000 робочих місць, ще приблизно 150 000 робочих місць у суміжних галузях. 1,5% ВВП - це статистика НБУ, КШЕ, яка була сформована шляхом "Великого будівництва", - підкреслив міністр.

За його словами, за останній час вдалося розморозити і завершити десяток довгобудів в різних куточках України.

"Ми знищили недобудовані пам'ятники корупції та неспроможності. Я можу перерахувати сотні таких об'єктів по всій країні... На відомому довгобуді України Запорізькому мосту вже відкрито рух по першому балочному мосту в кінці минулого року. Цього року ми відкриваємо проїзд вже по вантовому мосту. Галузь почала швидко і ефективно за єдиними і чіткими прозорими правилами", - додав Кубраков.

Він також заявив, що його завдання навести порядок і в інших галузях, так само як у дорожній.

"На що б хотілося окремо відзначити - я не буду шукати винних попередників, тому що багато проблем в області накопичувалося не одне десятиліття. Я добре це побачив на посаді керівника "Укравтодору", тому що якщо інфраструктура була недоінвестована 20-30 років, то шукати винних попередників - досить складно. Наше завдання просто вирішити всі ці непрості проблеми так само як ми це зробили в дорожній галузі", - резюмував він.