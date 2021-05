Кубраков призначений новим міністром інфраструктури: що про нього відомо

Хто такий Олександр Кубраков

З листопада 2019 рік Олександр Кубраков очолював державну автотранспортну службу "Укравтодор". Раніше - народний депутат Верховної ради IX скликання від "Слуги народу". Також займався бізнесом у сфері IT та мобільного зв'язку, був радником київського мера Віталія Кличка.

20 травня Верховна рада голосами 284 нардепів затвердила кандидатуру Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури України. Днем раніше подання про його призначення вніс до парламенту глава Кабміну Денис Шмигаль.

Біографія

Кубраков Олександр Миколайович народився 20 серпня 1982 року в місті Першотравенськ Дніпропетровської області.

Отримав диплом маркетолога в Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана. Також закінчив короткострокову програму в Harvard Kennedy School - один з факультетів Гарварду з підготовки фахівців в сферах держуправління і економічного розвитку.

Після закінчення університету Олександр Кубраков працював за фахом - маркетинг-менеджером в компанії "Пріоком", потім - начальником управління стратегічного маркетингу в банку "Фінанси та кредит". З 2009 року до 2011-го очолював відділ маркетингу в компанії "Київстар".

Також Олександр Кубраков став співзасновником ТОВ "Еврокомунсервіс" і ряду компаній під загальною назвою "Місто для людей" (комунальне обслуговування багатоквартирних будинків). Був керівником ТОВ "Місто для людей сервіс", "Місто для людей Київ".

Кубраков є експертом в області інформаційних технологій. Брав участь в реалізації проекту "Домашній інтернет" від Київстар, проекту по впровадженню мобільної мережі 4G в Україні.

Олександр Кубраков обіймав посаду виконавчого директора Асоціації "IT України". До 2015 року був радником міського голови Києва з питань IT. З 2016 по 2019 керував напрямком IT і Telecom в експертно-аналітичному центрі "Офіс ефективного регулювання" (BRDO).

Кар'єра в політиці

У 2019 Олександр Кубраков брав участь у виборах до Верховної Ради IX скликання. Балотувався під №30 списку "Слуги народу" як безпартійний і пройшов до парламенту.

Входив до складу комітету ВР з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та АР Крим. Брав участь в розробці 16 законопроектів, 12 з яких були прийняті. Автор законопроектів про аудит безпеки доріг, про впровадження цільової держпрограми будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту доріг державного і місцевого призначення.

3 грудня 2019 року склав депутатські повноваження після перемоги в конкурсі на посаду голови державного агентства автомобільних доріг "Укравтодор".

Під час його роботи на посаді керівника "Укравтодору" стартувала реалізація національного проекту "Велике будівництво". Як заявив сам Кубраков, в 2020 році Україна побила рекорд за кількістю відремонтованих доріг за весь час незалежності.

У 2020 році Олександр Кубраков задекларував дохід в розмірі 2,2 млн гривень, з них зарплата в "Укравтодорі" склала 609 тисяч гривень, ще 140 тисяч гривень - дохід по відчуженню нерухомого майна, решта суми - дивіденди компаній групи "Місто для людей" і ТОВ "МДЛ центр білінгової підтримки".

У Кубракова у власності є квартира в столиці площею 55,6 кв.м, також в його користуванні знаходиться ще одна квартира в Києві на 76 кв.м. У його декларації вказані автомобілі BMW X4 2017 року вартістю 1,47 млн ​​гривень і Mazda 6 2013 (318 тисяч гривень).

Кубраков змінив Криклія на посаді глави Мінінфраструктури

На позачерговому засіданні Верховної Ради 18 травня більшість народних депутатів проголосувала за відставку міністра інфраструктури України Владислава Криклія. Він очолював відомство з 29 серпня 2019 року.

14 травня Криклій написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням. У той же день стало відомо, міністра попросив піти у відставку Володимир Зеленський.