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Комитет Рады поддержал увольнение Кубракова

Киев, Четверг 09 мая 2024 10:15
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Комитет Рады поддержал увольнение Кубракова Фото: Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Профильный комитет парламента поддержал постановление об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

По его словам, комитет Верховной рады по вопросам транспорта поддержал увольнение Кубракова с занимаемой должности.

Как отметил парламентарий, сегодня в Раде будут голосовать за увольнение Кубракова и министра аграрной политики Николая Сольского, фигурирующего по делу о махинациях с землей.

Железняк также добавил, что за назначение новых министров сегодня не будут голосовать.

Предыстория

Александр Кубракова был назначен на должность министра инфраструктуры Украины в 2021 году. Во время полномасштабной войны, в декабре 2022 года, он стал главой объединенного Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Как известно, в Раде предлагают разделить указанное ведомство и создать отдельное министерство регионального развития.

Источники РБК-Украина в "Слуге народа" объясняли, что для этого нужно уволить Кубракова. В парламенте появилось соответствующее постановление об увольнении Кубракова. Авторы документа объяснили, что есть необходимо выделить отдельное министерство, которое займется развитием регионов.

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