Кубраков вернулся в команду Зеленского: какую должность получил

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Кубракова советником по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с громадами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.
Так, соответствующий указ №66/2026 появился на сайте Официального интернет-портала президента Украины 20 января 2026 года.
Назначение вступает в силу со дня подписания указа.
Известно, что Александр Кубраков получил данную должность вне штата, то есть Кубраков будет работать без формальной штатной должности в Администрации Президента. В новой роли он будет отвечать за координацию проектов развития инфраструктуры и улучшение взаимодействия между властью и местными общинами.
Отметим, что ранее Александр Кубраков занимал ключевые должности в сфере транспорта и инфраструктуры, в частности работал министром инфраструктуры Украины, где реализовывал масштабные проекты по ремонту дорог и развитию железнодорожного и авиационного сообщения. Однако в мае 2024 года Верховная Рада уволила его с этой должности.
Напомним, что 16 января президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Александром Кубраковым.
Одной из ключевых тем обсуждения стала напряженная ситуация в энергетике украинских городов и общин. По словам Зеленского, последствия российских ударов и ухудшение погодных условий привели к тяжелой ситуации в энергетике, что привело к введению в Украине режима чрезвычайной ситуации.
Во время встречи Зеленский и Кубраков говорили об актуальных проблемах, с которыми сталкивается энергосистема, и возможных мерах для ее стабилизации. В частности речь шла о защите объектов инфраструктуры, восстановлении поврежденных сетей и подготовке к возможным новым нагрузкам.
Кубраков заявил, что планирует сосредоточиться на практических решениях, которые сделают транспортную и коммунальную инфраструктуру более доступной и удобной для жителей Украины.