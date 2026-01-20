Кубраков вернулся в команду Зеленского: какую должность получил

Так, соответствующий указ №66/2026 появился на сайте Официального интернет-портала президента Украины 20 января 2026 года.

Назначение вступает в силу со дня подписания указа.

Известно, что Александр Кубраков получил данную должность вне штата, то есть Кубраков будет работать без формальной штатной должности в Администрации Президента. В новой роли он будет отвечать за координацию проектов развития инфраструктуры и улучшение взаимодействия между властью и местными общинами.

Отметим, что ранее Александр Кубраков занимал ключевые должности в сфере транспорта и инфраструктуры, в частности работал министром инфраструктуры Украины, где реализовывал масштабные проекты по ремонту дорог и развитию железнодорожного и авиационного сообщения. Однако в мае 2024 года Верховная Рада уволила его с этой должности.