Кубраков о послевоенном восстановлении городов: в прежнем виде это невозможно

Отвечая на вопрос, целесообразно ли будет восстанавливать после войны пострадавшие города, министр отметил, что сейчас идет работа над концепцией послевоенного восстановления.

"Работаем с консультантами, смотрим, какие варианты могут быть. В прошлом году обновили Региональную стратегию как раз для качественно нового подхода для развития общин, в том числе и пострадавших", - сказал министр.

По его словам, некоторые регионы потеряли свою устоявшуюся экономическую модель - речь либо прифронтовые, либо о тех границах, граничащих с Беларусью и Россией.

"Мы понимаем, что это уже будет другая экономическая ситуация на годы, десятилетия в этих регионах. Их нужно будет дотировать, стимулировать новые подходы, налоговые стимулы, искать инвестиции", - сказал он.

Это касается и полностью разрушенных городов, в частности, таких как Бахмут и Соледар в Донецкой области. "Там были иностранные предприятия - в Соледаре был крупный завод KNAUF, были другие предприятия. В таком виде их восстановить, я считаю, невозможно", - считает чиновник.