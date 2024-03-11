Кубраков о послевоенном восстановлении городов: в прежнем виде это невозможно

Отстроить полностью разрушенные россиянами города в прежнем виде будет невозможно. Государству необходимо будет искать стимулы для развития пострадавших от войны регионов.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал вице-премьер по восстановлению – министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Отвечая на вопрос, целесообразно ли будет восстанавливать после войны пострадавшие города, министр отметил, что сейчас идет работа над концепцией послевоенного восстановления.
"Работаем с консультантами, смотрим, какие варианты могут быть. В прошлом году обновили Региональную стратегию как раз для качественно нового подхода для развития общин, в том числе и пострадавших", - сказал министр.
По его словам, некоторые регионы потеряли свою устоявшуюся экономическую модель - речь либо прифронтовые, либо о тех границах, граничащих с Беларусью и Россией.
"Мы понимаем, что это уже будет другая экономическая ситуация на годы, десятилетия в этих регионах. Их нужно будет дотировать, стимулировать новые подходы, налоговые стимулы, искать инвестиции", - сказал он.
Это касается и полностью разрушенных городов, в частности, таких как Бахмут и Соледар в Донецкой области. "Там были иностранные предприятия - в Соледаре был крупный завод KNAUF, были другие предприятия. В таком виде их восстановить, я считаю, невозможно", - считает чиновник.
На днях Госдепартамент США совместно с Немецким фондом Маршалла анонсировал создание предприятия "Партнерство городов Украины" для постоянного восстановления инфраструктуры. Новое государственно-частное партнерство поможет украинцам перепроектировать и отстроить устойчивые, инклюзивные и крепкие города.
Между тем, в Украине растет количество общин, которые начали составлять программы своего комплексного восстановления.
В конце февраля в Варшаве состоялся воркшоп, посвященный экономическому восстановлению Украины на примере Мариуполя.
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