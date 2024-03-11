RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кубраков о послевоенном восстановлении городов: в прежнем виде это невозможно

Фото: министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Отстроить полностью разрушенные россиянами города в прежнем виде будет невозможно. Государству необходимо будет искать стимулы для развития пострадавших от войны регионов.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал вице-премьер по восстановлению – министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Отвечая на вопрос, целесообразно ли будет восстанавливать после войны пострадавшие города, министр отметил, что сейчас идет работа над концепцией послевоенного восстановления.

"Работаем с консультантами, смотрим, какие варианты могут быть. В прошлом году обновили Региональную стратегию как раз для качественно нового подхода для развития общин, в том числе и пострадавших", - сказал министр.

По его словам, некоторые регионы потеряли свою устоявшуюся экономическую модель - речь либо прифронтовые, либо о тех границах, граничащих с Беларусью и Россией.

"Мы понимаем, что это уже будет другая экономическая ситуация на годы, десятилетия в этих регионах. Их нужно будет дотировать, стимулировать новые подходы, налоговые стимулы, искать инвестиции", - сказал он.

Это касается и полностью разрушенных городов, в частности, таких как Бахмут и Соледар в Донецкой области. "Там были иностранные предприятия - в Соледаре был крупный завод KNAUF, были другие предприятия. В таком виде их восстановить, я считаю, невозможно", - считает чиновник.

Восстановление Украины

На днях Госдепартамент США совместно с Немецким фондом Маршалла анонсировал создание предприятия "Партнерство городов Украины" для постоянного восстановления инфраструктуры. Новое государственно-частное партнерство поможет украинцам перепроектировать и отстроить устойчивые, инклюзивные и крепкие города.

Между тем, в Украине растет количество общин, которые начали составлять программы своего комплексного восстановления.

В конце февраля в Варшаве состоялся воркшоп, посвященный экономическому восстановлению Украины на примере Мариуполя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИнфраструктураВойна России против Украины