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Кубраков про перестановки в Кабміні та зміну прем'єра: це чутки від неробства

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Київ, Середа 13 липня 2022 08:33
Кубраков про перестановки в Кабміні та зміну прем'єра: це чутки від неробства Фото: міністр інфраструктури Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Марія Кучерявець

Питання зміни прем'єр-міністра чи перестановки в українському уряді зараз не стоїть. Всі ці чутки про відставки з'явилися від неробства ще до повномасштабної війни в країні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Це все, мені здається, походить від неробства, комусь робити стало нічого або ЗМІ стало нудно, і вони починають якісь штуки придумувати. Мені абсолютно комфортно те, чим ми займаємося, у нас найважливіша ділянка роботи, але вона і цікава", - каже Кубраков.

Він підкреслив, що попри всі складнощі, які є зараз, працює абсолютно адекватна хороша команда, і ніхто з неї не підвів за цей складний час.

"Нам Денис Анатолійович (Шмигаль, - ред.) дає досить багато свободи та у прийнятті рішень, і у виборі проектів. Нам досить комфортно, у нас абсолютно конструктивні робочі відносини. І ми вважаємо, що у період війни про таке говорити не потрібно. Зараз всі повинні адекватно працювати на загальний результат", - вважає Кубраков.

Міністр також додав, що бачив у ЗМІ таку риторику щодо "лібералів та консерватори в уряді".

"І мене відносять до лібералів. Я вважаю це абсолютно некоректним і неправильним. Ніяких груп немає", - підсумував він.

Нагадаємо, нещодавно в партії "Слуга народу" заявляли, що питання про зміну прем'єр-міністра Дениса Шмигаля не стоїть.

Докладніше про те, як змінилися відносини Кабінету міністрів та Офісу президента за останні місяці, чому прем'єра вже не називають "продовженням рук" Банкової і хто насправді керує економікою під час війни - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Олександр Кубраков МІУ Війна в Україні Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль
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