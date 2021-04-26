Кубраков: на Запорізьких мостах завершився найскладніший етап "Великого будівництва"

У Запоріжжі завершено встановлення першої секцію вантового мосту через Дніпро. Це найскладніший етап зведення Запорізьких мостів, яке відбувається в рамках програми президента "Велике будівництво".

"На цьому тижні було завершено монтаж тимчасових опор та проведені випробування крану Lifting LK-800 ("Захарій"). Кран успішно доставив 720-тонну 84-метрову секцію мосту з Кривої бухти на тимчасові опори. До останнього часу основні роботи з будівництва вантового мосту проводилися у Кривій Бухті - саме там збираються секції прогонової будови. Вже зібрано 4 секції", - розповів Кубраков.

Паралельно відбувається влаштування буронабивних паль, будується з’їзд з вантового мосту, шляхопровід над кільцем на Хортиці та на залізничному шляхопроводі, під яким проходить автотранспортна магістраль.

Маємо історичний день – у Запоріжжі встановлено першу секцію вантового мосту через Дніпро. Це найскладніший етап... Posted by Alexander Kubrakov on Sunday, April 25, 2021

"Всього через Дніпро буде влаштовано 12 таких майже 800-тонних прогонових секцій, по 6 на кожному проїзді. Після того, як секції зберуть і змонтують в одну прогонову будову, тимчасові опори демонтують і звільнять русло Дніпра. Далі мостовикам та дорожникам залишиться влаштувати дорожнє покриття, бар’єрні огородження, освітлення, провести випробування - і нарешті відкрити рух мостом", - написав голова "Укравтодору".

Він також пояснив, що завершення робіт на верховій частині вантового мосту дозволить відкрити рух транспорту від Хортицького району через острів до прибережної магістралі. Відкриття першого проїзду балковим мостом вже частково розвантажило трафік у місті, втім лише у єдиному ансамблі і місто, і весь регіон отримають належне транспортне сполучення.

Контроль за виконанням робіт здійснюють підрядник, Служба автомобільних доріг, а також незалежний технагляд - австрійська компанія iC-consulenten.

"Мені пощастило особисто спостерігати за цією подією, я бачив, як люди зупинялися на мостах Преображенського, щоб подивитися на роботу крану, дехто під’їжджав поближче на велосипедах. Дух захоплює", - написав Кубраков.