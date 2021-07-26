На вантовому мості у Запоріжжі змонтовано передостанню секцію прогонової будови

У неділю, 25 липня, плавкран LK-800 встановив п’яту секцію прогонової будови вантового мосту - споруди №10 інженерного ансамблю запорізьких мостів через Дніпро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби автомобільних доріг у Запорізькій області у Facebook.

Секція прогонової будови було доставлена Дніпром з будмайданчика в районі Кривої бухти і встановлена на тимчасові опори вантового мосту. "П’ята секція - найлегша з усіх секцій, які вже встановили на верхову частину мосту. Її вага - 504 тонни", - розповідається у дописі. Для з’єднання правого берега з боку острова Хортиці з лівим залишилось змонтувати ще одну секцію. Її планують доставити та встановити на тимчасові опори вже цього тижня. На вантовому мосту в Запоріжжі змонтували п’яту секцію прогонової будови Вчора, 25 липня, несамохідний плавкран... Posted by Служба автомобільних доріг у Запорізькій області on Monday, July 26, 2021