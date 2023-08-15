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Сенсационный лидер и обидчик вице-чемпиона забрали призы тура УПЛ

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Киев, Вторник 15 августа 2023 09:55
Сенсационный лидер и обидчик вице-чемпиона забрали призы тура УПЛ Фото: Александр Бандура остановил "Днепр-1" (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига по итогам 3-го тура отечественного первенства назвала лучших игроков и тренеров. Награды достались представителям закарпатского "Миная" и львовского "Руха".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

Вратарь Александр Бандура – футболист очередного тура в Премьер-лиге. Он помог "Минаю" завоевать домашнюю ничью против "Днепра-1".

Опытный голкипер уверенно отыграл против "спортклубовцев". Он парировал одиннадцатиметровый от Бабенко на 83-й минуте, а пропустил от вице-чемпиона Украины только в добавленное арбитром время. Да и в этот раз "Днепр-1" переиграл Бандуру только по пенальти, который реализовал Бланко.

В свою очередь "Руха" Виталий Пономарев – лучший тренер 3-го тура. Украинский специалист привел львовян к третьей победе подряд со старта сезона. "Желто-черные" вырвали выездную победу на 90-й минуте противостояния с "Полесьем". "Рух" идет на первом месте УПЛ.

Лучших в отчетном туре Премьер-лиги снова выбирал Экспертный совет. В нее вошли известные украинские специалисты – Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.

Сенсационный лидер и обидчик вице-чемпиона забрали призы тура УПЛ

К слову, накануне "Шахтер" одержал трудную победу над "Александрией" в Премьер-лиге.

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