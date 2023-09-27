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Кубок Украины: "Днепр-1" проиграл "Полесью", "Минай" вылетел от представителя Первой лиги

Среда 27 сентября 2023 17:53
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Кубок Украины: "Днепр-1" проиграл "Полесью", "Минай" вылетел от представителя Первой лиги Фото: "Спортклубовцы" уступили по пенальти в Житомире (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорцив

Сумская "Виктория" и житомирское "Полесье" пополнили список четвертьфиналистов Кубка Украины 2023/24. В свою очередь закарпатский "Минай" и "Днепр-1" завершили выступления в турнире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Кубок Украины, 1/8 финала

"Виктория" – "Минай" – 1:0

Гол: Сасовский, 46

"Полесье" – "Днепр-1" – 1:1 (пенальти – 5:4)

Голы: Кушниренко, 90+2 – Адамюк, 77

Закарпатцы приехали в Сумы в неоптимальном составе. Это повысило шансы одного из лидеров Первой лиги на выход в следующий раунд. Однако в первом тайме территориальной инициативой владел именно "Минай". В свою очередь "Виктория" запомнилась полумоментами Шаврина и Евпака перед перерывом.

Зато на старте второй половины сумчане открыли счет. Помог хозяевам стандарт. Это Сасовский откликнулся на подачу с углового и головой с линии вратарской отправил мяч в сетку. Впоследствии он мог удвоить преимущество, но попал в перекладину. Но и одного мяча "Виктории" хватило для победы.

В первом тайме противостояния в Житомире "Днепр-1" контролировал ход событий. Правда, довести ряд перспективных атак до взятия ворот "спортклубовцы" так и не сумели. Так выяснение отношений с "Полесьем" было отложено на концовку основного времени.

Лишь на 77-й минуте днепровцы сумели повести в счете. Сваток от лицевой линии исполнил навес, а Адамюк выиграл второй этаж и отправил мяч в сетку. Однако оставить ворота сухими гости не сумели. На второй добавленной Кушниренко разобрался в хаосе у ворот "Днепра-1" и протолкнул мяч за линию.

Не смогли выявить сильнейшего команды и в овертайме. Как следствие, дошел черед до послематчевой лотереи. Там "спортклубовец" Гуцуляк не реализовал первый же одиннадцатиметровый, а точность партнеров уже значения не имела – пятерка житомирян не промахнулась ни разу.

К слову, накануне "Шахтер" разгромил "Верес" на выезде и вышел в 1/4 финала Кубка Украины.

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Кубок Украины Днепр-1
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