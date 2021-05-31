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Кубок Америки-2021 замість Аргентини прийме Бразилія

Автор: РБК-Україна

Кубок Америки з футболу 2021 року замість Аргентини прийме Бразилія. Найближчим часом мають підтвердитися дати початку і завершення турніру.

Про це уTwitter повідомила Конфедерація південноамериканського футболу (CONMEBOL)

Повідомляється, що про міста проведення матчів повідомлять в найближчі кілька годин.

"Найстаріший у світі турнір національних збірних змусить здригнутися весь континент", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що Аргентину позбавили права на проведення Кубка Америки з футболу, який повинен стартувати через два тижні. Причина - негативна ситуація з коронавірусом в країні. Цього року турнір мали були прийняти Аргентина і Колумбія, але колумбійська сторона ще до цього відмовилася від нього.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як українським уболівальникам потрапити на матчі збірної України на Євро-2020 в Румунії. Зокрема, румунська сторона оприлюднила правила, згідно з якими треба мати сертифікат вакцинації від COVID або негативний ПЛР-тест.

Також повідомлялося, що фінал Ліги чемпіонів в 2023 перенесуть з Мюнхена в Стамбул після того, як цього року не вдалося провести його в турецькому місті.

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