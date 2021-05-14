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Фінал Ліги чемпіонів в 2023 перенесуть з Мюнхена до Стамбула, - Anadolu

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Стамбул, П'ятниця 14 травня 2021 12:15
Фінал Ліги чемпіонів в 2023 перенесуть з Мюнхена до Стамбула, - Anadolu Фото: УЄФА найближчим часом оголосить офіційне рішення (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Фінал Ліги чемпіонів у 2023 році прийме турецький Стамбул, а не німецький Мюнхен. Таке рішення буде прийнято після того, як Стамбул через пандемію COVID-19 позбувся фіналу в цьому році.

Про це пише турецьке агентство Anadolu.

Повідомляється, що Стамбул прийме фінал Ліги чемпіонів в 2023 році на честь 100-річчя Турецької Республіки. За даними видання, це вже погодили УЄФА і Федерація футболу Туреччини.

Крім того, Стамбул після перенесення фіналу 2021 року в Порту також прийме Суперкубок УЄФА між переможцями Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Очікується, що рішення про проведення двох великих заходів у Стамбулі оголосять після найближчого засідання Ради директорів УЄФА.

Нагадаємо, напередодні УЄФА офіційно переніс фінал Ліги чемпіонів між "Челсі" і "Манчестер Сіті" в Порту. Рішення пов'язане з тим, що уряд Британії включив Туреччину в "червоний" список туристичних напрямків через ситуацію з COVID-19. Таким чином, перенесенням матчу до Порту УЄФА забезпечив присутність англійських уболівальників на матчі.

До цього РБК-Україна писало, що з 2024 року формат Ліги чемпіонів буде змінено, а також розбиралося з нововведеннями.

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