Фінал Ліги чемпіонів в 2023 перенесуть з Мюнхена до Стамбула, - Anadolu

Фінал Ліги чемпіонів у 2023 році прийме турецький Стамбул, а не німецький Мюнхен. Таке рішення буде прийнято після того, як Стамбул через пандемію COVID-19 позбувся фіналу в цьому році.

Повідомляється, що Стамбул прийме фінал Ліги чемпіонів в 2023 році на честь 100-річчя Турецької Республіки. За даними видання, це вже погодили УЄФА і Федерація футболу Туреччини.

Крім того, Стамбул після перенесення фіналу 2021 року в Порту також прийме Суперкубок УЄФА між переможцями Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Очікується, що рішення про проведення двох великих заходів у Стамбулі оголосять після найближчого засідання Ради директорів УЄФА.