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Кубок Америки-2021 вместо Аргентины примет Бразилия

Автор: РБК-Украина

Кубок Америки по футболу 2021 года вместо Аргентины примет Бразилия. В ближайшее время должны подтвердиться даты начала и завершения турнира.

Об этом в Twitter сообщила Конфедерация южноамериканского футбола (CONMEBOL)

Сообщается, что о городах проведения матчей сообщат в ближайшие несколько часов.

"Старейший в мире турнир национальных сборных заставит содрогнуться весь континент", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня стало известно, что Аргентину лишили права на проведение Кубка Америки по футболу, который должен стартовать через две недели. Причина - негативная ситуация с коронавирусом в стране. В этом году турнир должны были принять Аргентина и Колумбия, но колумбийская сторона еще до этого отказалась от него.

Напомним, ранее стало известно, как украинским болельщикам попасть на матчи сборной Украины на Евро-2020 в Румынии. В частности, румынская сторона обнародовала правила, согласно которым нужно иметь сертификат вакцинации от COVID или негативный ПЦР-тест.

Также сообщалось, что финал Лиги чемпионов в 2023 перенесут из Мюнхена в Стамбул после того, как в этом году не удалось провести его в турецком городе.

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