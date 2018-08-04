Куба спростила законодавство для збільшення іноземних інвестицій

Для збільшення іноземних інвестицій влада Куби спростила важливі закони для іноземного бізнесу

Влада Куби внесла зміни до законодавства для спрощення порядку здійснення іноземних інвестицій. Про це йдеться в опублікованій резолюції у Gaceta Oficial.

За новими правилами, тепер потенційні іноземні інвестори не зобов'язані подавати техніко-економічне обґрунтування своїх проектів до міністерства зовнішньої торгівлі.

Також, скасовується вимога надання матеріалів про можливий вплив проекту на навколишнє середовище.

Генеральний директор з іноземних інвестицій Дебора Рівас пояснила, що "спрощуються адміністративні процедури безсумнівно, повинно привернути на Кубу іноземних інвесторів".

Нагадаємо, парламент Куби схвалив проект нової конституції. Головними змінами, що мають внести до основного закону, стало визнання приватної власності, встановлення посади президента та прем'єр-міністра з обмеженням президентського строку двома п'ятирічними термінами, а також легалізація одностатевих шлюбів.