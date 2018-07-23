Парламент Куби схвалив проект нової конституції

Серед головних змін - визнання приватної власності

Національна асамблея народної влади Куби одноголосним рішенням затвердила проект нової конституції країни. Про це повідомляє агенство Prensa Latina.

Головними змінами, що мають внести до основного закону, стало визнання приватної власності, встановлення посади президента та прем'єр-міністра з обмеженням президентського строку двома п'ятирічними термінами, а також легалізація одностатевих шлюбів.

Мільйони кубинців приймуть участь у обговореннях проекту. Це триватиме з 13 серпня по 15 листопада. Після цього проект повернеться до парламенту, після чого його мають винести на референдум. Дата проведення наразі невідома, однак це має відбутися цього року.

Нагадаємо, Куба планує офіційно визнати приватну власність. Сучасна конституція Куби визнає тільки державну, кооперативну, фермерську, особисту і спільну власність.