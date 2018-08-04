Куба упростила законодательство для увеличения иностранных инвестиций

Для увеличения иностранных инвестиций власти Кубы упростилили важные законы для иностранного бизнеса

Власти Кубы внесли изменения в законодательство с целью упрощения порядка осуществления иностранных инвестиций. Об этом говорится в опубликованной резолюции в Gaceta Oficial.

По новым правилам, теперь потенциальные иностранные инвесторы не обязаны подавать технико-экономическое обоснование своих проектов в министерство внешней торговли.

Также, отменяется требование предоставления материалов о возможном влиянии проекта на окружающую среду.

Генеральный директор по иностранным инвестициям Дебора Ривас пояснила, что "упрощаются административные процедуры несомненно, должно привлечь на Кубу иностранных инвесторов".

Напомним, парламент Кубы одобрил проект новой конституции. Главными изменениями, которые должны внести в основной закон, стало признание частной собственности, установление должности президента и премьер-министра с ограничением президентского срока двумя пятилетними сроками, а также легализация однополых браков.