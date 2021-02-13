Куба готова розслідувати з США "акустичні атаки" на дипломатів

Куба не виключає співпраці з новою адміністрацією США в розслідуванні "акустичних атак". Вони відбулися в Гавані в 2016 році.

Про це у себе в Twitter повідомив міністр закордонних справ країни Бруно Родрігес Паррілья .

Він вважає, що розсекречування інформації про можливі інциденти зі здоров'ям американських дипломатів покаже, наскільки далеко зайшли Трамп, Помпео і сенатор Марко Рубіо.

"Коли-небудь вдасться з'ясувати, що насправді сталося. Куба підтверджує готовність до ефективного політичному та науковому співробітництву, щоб знайти рішення цього питання", - йдеться в повідомленні.

В кінці 2016 року співробітники посольства США в Гавані почали повідомляти про появу незвичайних симптомів. Деякі з них чули раптовий гучний шум, який супроводжувався болем в одному або обох вухах, або в голові, а в деяких випадках - відчуттям тиску або вібрації в голові, запамороченням, шумом у вухах, проблемами із зором і когнітивними порушеннями.

У 2017 році на схожі симптоми поскаржилися американські дипломати в Гуанчжоу, Китай. За станом на червень 2020 року багато хто з потерпілих продовжували страждати від цих та інших проблем зі здоров'ям. Пропонувалося безліч гіпотез і механізмів пояснення цих випадків, але достатньої кількості доказів на користь тієї чи іншої версії не було.