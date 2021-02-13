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Куба готова розслідувати з США "акустичні атаки" на дипломатів

Новость на русском → Гавана, Субота 13 лютого 2021 04:13
Куба готова розслідувати з США "акустичні атаки" на дипломатів Фото: прапор Куби (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Куба не виключає співпраці з новою адміністрацією США в розслідуванні "акустичних атак". Вони відбулися в Гавані в 2016 році.

Про це у себе в Twitter повідомив міністр закордонних справ країни Бруно Родрігес Паррілья.

Він вважає, що розсекречування інформації про можливі інциденти зі здоров'ям американських дипломатів покаже, наскільки далеко зайшли Трамп, Помпео і сенатор Марко Рубіо.

"Коли-небудь вдасться з'ясувати, що насправді сталося. Куба підтверджує готовність до ефективного політичному та науковому співробітництву, щоб знайти рішення цього питання", - йдеться в повідомленні.

В кінці 2016 року співробітники посольства США в Гавані почали повідомляти про появу незвичайних симптомів. Деякі з них чули раптовий гучний шум, який супроводжувався болем в одному або обох вухах, або в голові, а в деяких випадках - відчуттям тиску або вібрації в голові, запамороченням, шумом у вухах, проблемами із зором і когнітивними порушеннями.

У 2017 році на схожі симптоми поскаржилися американські дипломати в Гуанчжоу, Китай. За станом на червень 2020 року багато хто з потерпілих продовжували страждати від цих та інших проблем зі здоров'ям. Пропонувалося безліч гіпотез і механізмів пояснення цих випадків, але достатньої кількості доказів на користь тієї чи іншої версії не було.

Нагадаємо, 25 серпня 2017 року Держдепартамент повідомив, що щонайменше 16 працівників посольства США на Кубі постраждали від "акустичної атаки" в кінці 2016 року.

Додамо, що Державний департамент США звинуватив владу Куби в "акустичних атаках" на американських дипломатів, унаслідок яких деякі з них отримали проблеми зі слухом.

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