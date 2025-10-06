Какую технику предоставит Украине Словакия: Шмыгаль раскрыл детали

"Подписали с вице-премьер-министром, министром обороны Словакии Робертом Калиняком соглашение о передаче оборудования и техники нелетального назначения", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, Словакия безвозмездно предоставит Украине инженерную и строительную технику, в частности машины Bozena, транспорт, комплексы разминирования, средства медицинской эвакуации.

"Во время встречи поблагодарил своего словацкого коллегу за помощь, которая спасает жизни украинцев. Мы чувствуем поддержку Словакии на пути к достижению справедливого, длительного мира", - отметил министр.

Отдельно Шмыгаль поблагодарил за пакеты помощи, которые уже предоставила Словакия. Страна работает над новым, пятнадцатым пакетом поддержки.

Обсудили также перспективы сотрудничества между украинскими и словацкими компаниями.