Какую технику предоставит Украине Словакия: Шмыгаль раскрыл детали

Фото: министр обороны Словакии Роберт Калиняк и министр обороны Украины Денис Шмыгаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Татьяна Степанова

Украина получит пять машин для разминирования Bozena и другую технику в рамках нового пакета военной помощи от Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Подписали с вице-премьер-министром, министром обороны Словакии Робертом Калиняком соглашение о передаче оборудования и техники нелетального назначения", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, Словакия безвозмездно предоставит Украине инженерную и строительную технику, в частности машины Bozena, транспорт, комплексы разминирования, средства медицинской эвакуации.

"Во время встречи поблагодарил своего словацкого коллегу за помощь, которая спасает жизни украинцев. Мы чувствуем поддержку Словакии на пути к достижению справедливого, длительного мира", - отметил министр.

Отдельно Шмыгаль поблагодарил за пакеты помощи, которые уже предоставила Словакия. Страна работает над новым, пятнадцатым пакетом поддержки.

Обсудили также перспективы сотрудничества между украинскими и словацкими компаниями.

 

Помощь Украине от Словакии

Напомним, сегодня министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что Словакия готовит новый пакет военной поддержки для Украины. Он предусматривает предоставление инженерной и противоминной помощи.

"Я с большим удовольствием сообщаю, что вместе с министром Шмыгалем мы только что подписали меморандум о 14-м пакете поддержки, который предусматривает предоставление Словакией инженерной и противоминной помощи Украине", - сказал Калиняк.

Он подчеркнул, что сегодня находится в Киеве, чтобы вместе с украинским коллегой Денисом Шмыгалем определить возможные проекты для расширения "нашего уже достаточно всестороннего оборонного сотрудничества".

