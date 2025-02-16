Какую помощь украинцы могут получить после выезда с ВОТ: разъяснение адвоката

Начиная с 2014 года часть территории Украины оказалась под временной оккупацией. Вследствие этого тысячи украинцев были вынуждены покинуть свои дома и переехать на подконтрольную территорию или за границу. Впрочем, после выезда многие из них сталкиваются с рядом трудностей: потеря документов, получение статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ), доступ к социальным выплатам, проблемы с трудоустройством и расходы на жилье.
На какую помощь могут рассчитывать украинцы, которые выехали с временно оккупированной территории (ВОТ) нашей страны, в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.
Государство не оставляет граждан наедине с этими вызовами. Для украинцев, которые покинули временно оккупированные территории, предусмотрен статус ВПЛ. Он гарантирует право на финансовую помощь и социальные льготы.
Оформить статус ВПЛ можно в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), управлениях социальной защиты или органах местного самоуправления. После получения соответствующей справки переселенцы могут рассчитывать на ежемесячную денежную помощь:
Адвокат обращает внимание на то, что в разных регионах Украины действуют дополнительные программы поддержки: компенсация расходов на аренду жилья, льготы на оплату коммунальных услуг и другие виды социальной помощи.
Кроме государственной поддержки, украинцы могут получить помощь от международных организаций:
Для получения такой помощи необходимо зарегистрироваться на соответствующих онлайн-платформах или обратиться в гуманитарные центры, работающие в регионах приема переселенцев.
Украинцы, которые потеряли жилье из-за войны, имеют право на возмещение убытков в рамках государственной программы "єВідновлення". Для этого нужно иметь документы, подтверждающие право собственности, а также фото- или видеофиксацию повреждений и свидетельства очевидцев.
"Выезд с временно оккупированных территорий - это сложный шаг, сопровождающийся многочисленными трудностями. Однако граждане Украины имеют широкий спектр прав и возможностей получить поддержку от государства и международных организаций. Главное - знать алгоритм действий, обращаться в соответствующие органы и своевременно подавать документы на социальную помощь и компенсации", - заключает Воронкова.
С 29 января ВПЛ в Украине могут оформить субсидию на аренду жилья. Программа направлена на поддержку тех, кто из-за войны был вынужден покинуть свои дома и сталкивается с трудностями в оплате аренды. Субсидия будет предоставляться тем семьям, которые больше всего нуждаются в помощи. Будет учитываться финансовое состояние заявителей и региональные особенности арендных цен.
Воспользоваться помощью смогут:
- ВПЛ, которые выехали с оккупированных территорий или зон боевых действий и не имеют жилья в безопасных регионах;
- семьи, чье жилье разрушено или непригодно для проживания;
- арендаторы, которые тратят значительную часть дохода на оплату жилья.
При этом субсидия не будет предоставляться, если арендатор и арендодатель являются родственниками, получатель уже получает другую помощь на проживание, или если арендуемое помещение участвует в программе "Прихисток".
Внутренне перемещенные лица в Украине могут получать субсидии на аренду жилья независимо от даты получения этого статуса. Право на такую помощь имеют также граждане, которые были вынуждены покинуть свои дома еще с 2014 года.
Кроме того, в декабре 2025 года правительство продлит выплаты для переселенцев. РБК-Украина рассказывало, кто из ВПЛ может остаться без денежной помощи.
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