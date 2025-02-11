Выплаты могут отменить: когда переселенцы могут лишиться помощи

В марте 2025 года правительство автоматически продолжит выплаты для внутренне перемещенных лиц. Впрочем, некоторые из переселенцев могут потерять помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Национальной социальной сервисной службы Украины.

Стоит отметить, что помощь на проживание в Украине получают наиболее уязвимые категории ВПЛ. Одно из главных условий - это совокупный доход семей-переселенцев. В расчете на одного члена семьи он должен составлять не более 9 444 гривен.

В марте Кабмин продолжит начисление помощи украинцам, которые вынужденно покинули свои дома из-за войны.

Как отмечают в правительстве, у всех, кто уже получает помощь, будет автоматическое продление выплат - подавать дополнительное заявление не нужно.

Размер помощи в 2025 году не изменился:

для лиц с инвалидностью и детей - 3 тысячи гривен;

для других лиц - 2 тысячи гривен.

Однако некоторые переселенцы могут потерять денежную помощь. Это может произойти после проверки на соответствие критериям для получения выплат. Если будет установлено, к примеру, что человек более 30 дней находится за границей, приобрел жилье/авто, вырос его доход, то государство прекратит выплату помощи.

"Систематический контроль за правомерностью полученных выплат позволяет обеспечить адресное реагирование на потребности ВПЛ и рациональное использование бюджетных ресурсов для тех, кто в этом нуждается", - указывают в Национальной социальной сервисной службе.

В прошлом году было проведено 6029 проверок фактического места жительства/пребывания ВПЛ. По результатам в более 79% случаев установлен факт отсутствия лиц по указанным адресам.