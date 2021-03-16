КСУ завтра розгляне дисциплінарну справу щодо судді, який зайняв крісло Тупицького

Конституційний суд завтра, 17 березня, планує провести спеціальне засідання . На порядку денному цього засідання буде два питання.

Зазначимо, про скликання спеціального засідання КСУ стало відомо ще минулого тижня. Засідання було скликано Тупицьким, якого відсторонено від посади голови КСУ указом президента Володимира Зеленського. Наразі на засіданнях КСУ головує Головатий.

Першим питанням, яке розгляне КСУ, буде стосуватися невідповідності судді Сергія Головатого займаній посаді. З відповідною скаргою до суду звернувся громадський діяч Дмитро Корчинський.

Нагадаємо, суддя КСУ Головатий нещодавно потрапив у скандал. На засіданні 4 березня він зайняв крісло відстороненого Тупицького, що викликало обурення у його колеги - Олександра Литвинова.

Крім того, суддя Головатий у 2010 році підтримав ратифікацію Харківських угод. Як відомо, СБУ доручили провести перевірку всіх нардепів, які голосували за Харківські угоди.