Судді КСУ не поділили крісло Тупицького і влаштували перепалку
На засіданні Конституційного суду України сталася перепалка між суддями. Причиною стало те, що один із суддів зайняв місце відстороненого голови КСУ Олександра Тупицького.
Інцидент стався на засіданні сьогодні, 4 березня.
Зокрема, заступник голови суду Сергій Головатий зайняв місце Тупицького, на що отримав зауваження від судді Олександра Литвинова. Зокрема, Литвинов здивувався і запитав, чи змінилася схема розсадки суддів, на що Головатий заявив, що залишить "питання без відповіді".
Литвинов закликав Головатого зайняти своє місце, але той не відповів і продовжив вести засідання на місці Тупицького.
Після відсторонення голови КСУ на засіданнях головує його заступник Сергій Головатий, але до 4 березня він робив це зі свого місця.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховний суд відмовився розглядати другу скаргу на відсторонення Тупицького.
Наприкінці лютого президент Володимир Зеленський продовжив відсторонення голови КСУ, який фігурує у кримінальній справі про незаконне заволодіння заводом в Донецькій області.