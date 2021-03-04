Судді КСУ не поділили крісло Тупицького і влаштували перепалку

На засіданні Конституційного суду України сталася перепалка між суддями. Причиною стало те, що один із суддів зайняв місце відстороненого голови КСУ Олександра Тупицького.

Зокрема, заступник голови суду Сергій Головатий зайняв місце Тупицького, на що отримав зауваження від судді Олександра Литвинова. Зокрема, Литвинов здивувався і запитав, чи змінилася схема розсадки суддів, на що Головатий заявив, що залишить "питання без відповіді".

Литвинов закликав Головатого зайняти своє місце, але той не відповів і продовжив вести засідання на місці Тупицького.

Після відсторонення голови КСУ на засіданнях головує його заступник Сергій Головатий, але до 4 березня він робив це зі свого місця.