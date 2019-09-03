КСУ зняв з порядку денного розгляд справи про люстрацію

Конституційний суд України зняв з порядку денного розгляд закону про люстрацію. Про це РБК-Україна розповіло джерело у Конституційному суді.

Як повідомляється, справу можуть розглянути у інший день цього тижня. Крім того, на сьогоднішній день немає достатньої кількості голосів за цей проект рішення.

"Справу про люстрацію було знято з порядку денного саме сьогодні. Можливо справу буде розглянути у інший день цього тижня. Взагалі, на даний момент на сьогодні немає достатньої кількості голосів за певний проект рішення", - розповіло джерело.

За словами співрозмовника інформагенства, за проект рішення мають проголосувати 10 суддів Конституційного суду.

"Важливою є не результативна, а мотивувальна частина рішення. Тому так багато дискусій навколо рішення. Наразі не затверджена ані результивна, ані мотивувальна частина", - додало джерело.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський запропонував посилити люстрацію. Президент запропонував передбачити, що після прийняття законопроекту під люстрацію потраплять особи, які в період з 23 лютого 2014 по 19 травня 2019 року обіймали посади президента України, голови Верховної ради, генерального прокурора, голови СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду державного майна, глав державної фіскальної служби і митниці, секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств. Текст законопроекту про люстрацію уже внесений до парламенту.

Додамо також, Конституційний суд уже кілька разів відкладав розгляд конституційності закону про люстрацію. Під будівлею КСУ проводилися акції протесту з вимогою не скасовувати закон.

Крім того, раніше посли країн G7 розкритикували ідеї президента Володимира Зеленського про нову люстрацію.