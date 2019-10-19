КСУ розгляне ініціативу про скорочення числа нардепів 22 жовтня

Конституційний суд України розгляне ініціативу президента Володимира Зеленського про скорочення кількості народних депутатів Верховної ради 22 жовтня. Про це йдеться в повідомленні на сайті КСУ.

Повідомляється, що КСУ відкрив конституційне провадження щодо даного законопроекту.

"Постановою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі. Зараз здійснюється підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до порядку денного, Велика палата Конституційного суду може розглянути справу 22 жовтня.

Відзначимо, 6 вересня до Конституційного суду надійшло клопотання спікера парламенту Дмитра Разумкова з проханням дати висновок про конституційність законопроекту Зеленського №1017 "Про внесення змін до статей 76 і 77 Конституції україни (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України і закріплення пропорційної виборчої системи).

Нагадаємо, законопроект внесений до парламенту 29 серпня і був визначений президентом як невідкладний. Зокрема, пропонується скоротити число нардепів до 300 осіб.