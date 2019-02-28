У КСУ пояснили, що має бути в проекті щодо незаконного збагачення

Шевчук наполягає, що незаконність збагачення має доводити держава

Норму об уголовной ответственности за незаконное обогащение признают конституционной, если государство обяжут доказывать вину. Об этом на брифинге заявил глава Конституционного суда Станислав Шевчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что незаконность обогащения должно доказывать именно государство. Отмененная норма предполагала привлечение к уголовной ответственности, если обвиняемый не предоставит доказательств в свою защиту.

"Нельзя человека привлечь к ответственности при отсутствии доказательств", - заявил Шевчук.

По его словам, суд не отменил саму идею ответственности за незаконное обогащения, а обратил внимание на неконституционность формулировки этой нормы.

"Ее надо переформулировать, чтобы она соответствовала Конституции. Что касается депутатов, они обратились и требовали признать неконституционной эту норму, с их аргументами согласился суд", - отметил Шевчук.

Глава КСУ уточнил, что отмененная статья изначально была сформулирована так, что возникли сомнения в ее конституционности.

"Сейчас у нас формируется новый антикоррупционный суд, вот и встал вопрос о неконституционности этой статьи… Эта статья не действует, нет ни одного приговора суда. Основной принцип уголовного процесса - именно сторона обвинения поддерживает обвинение. Это основы уголовного процесса. Государство реформирует судебную систему, процесс реформы еще не завершен. Это может быть очень опасным инструментом в борьбе с политическими оппонентами", - подчеркнул Шевчук.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко подал законопроект о неотвратимости уголовного наказания за незаконное обогащение. Он также обозначил данный проект как срочный.

Сегодня руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отметил, что после отмены ст.368-2 Уголовного кодекса около 70 уголовных дел за незаконное обогащение должны быть закрыты. Он также назвал решение Конституционного суда о признании неконституционной ст. 368-2 УК "ударом по реформам".