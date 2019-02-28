У КСУ пояснили, що має бути в проекті щодо незаконного збагачення

Фото: Станіслав Шевчук (ccu.gov.ua)

Шевчук наполягає, що незаконність збагачення має доводити держава

Норму про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення визнають конституційною, якщо державу зобов'яжуть доводити провину. Про це на брифінгу заявив голова Конституційного суду Станіслав Шевчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що незаконність збагачення має доводити саме держава. Скасована норма передбачала притягнення до кримінальної відповідальності, якщо обвинувачений не надасть доказів у свій захист.

"Неможна людину притягнути до відповідальності за відсутності доказів", - заявив Шевчук.

За його словами, суд не скасував саму ідею відповідальності за незаконне збагачення, а звернув увагу на неконституційність формулювання цієї норми.

"Її треба переформулювати, щоб вона відповідала Конституції. Що стосується депутатів, вони звернулися і вимагали визнати неконституційною цю норму, з їх аргументами погодився суд", - зазначив Шевчук.

Глава КСУ уточнив, що скасована стаття спочатку була сформульована так, що виникли сумніви в її конституційності.

"Зараз у нас формується новий антикорупційний суд, ось і постало питання про неконституційність цієї статті ... Ця стаття не діє, немає жодного вироку суду. Основний принцип кримінального процесу - саме сторона обвинувачення підтримує обвинувачення. Це основи кримінального процесу. Держава хоче реформувати судову систему, процес реформи ще не завершено. Це може бути дуже небезпечним інструментом у боротьбі з політичними опонентами ", - підкреслив Шевчук.



Скасування статті про незаконне збагачення: коментар Конституційного суду YouTube: https://youtu.be/dwv8e1dFD1A Опубліковано 5 канал Четвер, 28 лютого 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко подав законопроект про невідворотність кримінального покарання за незаконне збагачення. Він також визначив даний проект як невідкладний.

Сьогодні керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький зазначив, що після скасування ст. 368-2 Кримінального кодексу близько 70 кримінальних справ за незаконне збагачення мають бути закриті. Він також назвав рішення Конституційного суду про визнання неконституційною ст. 368-2 КК "ударом по реформах".