КСУ планує взятися за земельну реформу: розгляд справи почнеться в червні

Конституційний суд планує взятися за справу щодо конституційності земельної реформи в Україні . Розгляд справи, як очікується, почнеться вже 3 червня 2021 року.

Про це розповіла представник Верховної ради в КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі .

"Розгляд справи відбудеться у формі усного провадження - із заслуховуванням позицій учасників і залучених експертів у справі, та з прямою відеотрансляцією засідання", - додала вона.

За словами нардепа, КСУ візьметься за розгляд справи, відкритої за поданнями народних депутатів щодо конституційності закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення".

Нагадаємо, впровадження земельної реформи в Україні все ще продовжується. Наприклад, парламент планує ухвалити законопроект, який дозволить продавати землю через інтернет на електронних аукціонах.

Водночас з 1 липня в Україні має запрацювати ринок землі. У Міністерстві аграрної політики та продовольства розповіли, скільки коштуватиме один гектар землі після відкриття ринку.

Однак прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що перші 5-10 років після запуску ринку вартість землі може зростати від 2 до 5 разів.