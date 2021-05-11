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Шмигаль прогнозує, що вартість землі може зростати від 2 до 5 разів

Новость на русском → Вівторок 11 травня 2021 09:42
Шмигаль прогнозує, що вартість землі може зростати від 2 до 5 разів Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина

Після запуску ринку вартість землі може зростати від 2 до 5 разів. Такі зміни можуть відбуватися протягом перших 5-10 років.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.

Він зазначив, що підготовка до запуску ринку землі "йде за планом".

"Надзвичайно складно прийнятий законопроект 2194, очікуємо прийняття законопроекту 2195, який розкриє можливість електронних торгів землею. Ми дивимося на аналогію щодо впровадження ринку землі серед наших країн-сусідів. Протягом 5-10 років вартість землі може зростати від 2 до 5 разів", - сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що "це дуже добре", тому що це капіталізує нашу державу і землю українців, якою вони володіють.

"Українці отримають право, а не обов'язок продавати свою землю. А право дає можливість приймати рішення. Подорожчала земля - продай її дорого за ринковою ціною без корупційного податку, який накладали чиновники, коли не було ринку землі", - зазначив глава уряду.

Він додав, що в Україні з 1 липня "зобов'язані відкрити ринок і вчитися жити в ньому".

"Це точно збагатить нашу державу, економіку і наших людей", - сказав Шмигаль.

Раніше міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко запевнив, що ринок землі в Україні запрацює вже 1 липня. За словами міністра, один гектар землі на початку відкриття ринку коштуватиме в районі 2 тисяч доларів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що за 10 років дії ринку землі український ВВП отримає 85 млрд доларів.

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