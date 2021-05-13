КСУ планирует взяться за земельную реформу: рассмотрение дела начнется в июне

Конституционный суд планирует взяться за дело о конституционности земельной реформы в Украине . Рассмотрение дела, как ожидается, начнется уже 3 июня 2021 года.

Об этом рассказала представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале .

"Рассмотрение дела состоится в форме устного производства - с заслушиванием позиций участников и привлеченных экспертов в деле, и с прямой видеотрансляцией заседания", - добавила она.

По словам нардепа, КСУ возьмется за рассмотрение дела, открытого по представлениям народных депутатов касательно конституционности закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Напомним, внедрение земельной реформы в Украине все еще продолжается. Например, парламент планирует принять законопроект, который позволит продавать землю через интернет на электронных аукционах.

В то же время с 1 июля в Украине должен заработать рынок земли. В Министерстве аграрной политики и продовольствия рассказали, сколько будет стоить один гектар земли после открытия рынка.

Однако премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что первые 5-10 лет после запуска рынка стоимость земли может возрастать от 2 до 5 раз.