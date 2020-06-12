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Закон про банки оскаржили в КСУ

Новини » Політика     12.06.2020 - 10:31
Закон про банки оскаржили в КСУ
Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

Подання надійшло від 64 нардепів

До Конституційного суду України надійшло конституційне подання щодо конституційності закону про банки. Подання надійшло від 64 народних депутатів.

Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Так, подання надійшло 11 червня.

"На розгляді в Конституційному суді... щодо відповідності Конституції України (конституційності) закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності", його окремих положень, а також положень інших законодавчих актів в редакції цього закону", - зазначено в повідомленні.

На цей час подання розподілили судді-доповідачу.

Відзначимо, закон про банки в кінці травня набув чинності. Документ є однією з попередніх умов для нової програми співпраці України з МВФ.

Якщо суд визнає незаконним рішення про виведення банку з ринку, це все одно не може бути підставою для скасування цього рішення. Іншими словами, колишні власники не зможуть повернути банк. Однак якщо їх інтереси порушили при виведенні банку з ринку, вони зможуть отримати відшкодування збитку, але тільки в грошовій формі.

Нагадаємо, МВФ оприлюднив повні тексти Листа про наміри і Меморандуму про економічну та фінансову політику по 18-ти місячною програмою Stand-by з Україною.

Як писало РБК-Україна, 10 червня фонд направив Україні перший транш кредиту на суму 2,1 млрд доларів.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Конституционный суд УкраиныбанкиЗакон
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