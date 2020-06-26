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Підстав називати закон про банки явно неконституційним немає, - Веніславський

Новини » Політика     26.06.2020 - 08:33
Підстав називати закон про банки явно неконституційним немає, - Веніславський
Фото: Федір Веніславський (president.gov.ua)

Веніславський зазначив, що процедура його прийняття Радою була дотримана

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський вважає дискусійним питанням неконституційності закону про банки, який прийняла Рада. За його словами, стверджувати, що він явно неконституційний, підстав немає.

Про це Веніславський заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Він зазначив, що процедура його прийняття парламентом була дотримана. Однак, Веніславський додав, що остаточний вердикт за КСУ.

Нагадаємо, 23 травня набув чинності закон про банки. Раніше повідомлялося, що МВФ погодиться вести переговори з Україною про нову програму тільки після схвалення Верховною радою банківського законопроекту №2571-д. Після цього сторони домовилися про транш.

Відзначимо, Рада прийняла цей проект за основу в першому читанні в кінці березня. До документа були подані рекордні понад 16,5 тисячі поправок до другого читання.

Для того, щоб закон не був заблокований в Раді місяцями, був розроблений новий законопроект, в якому парламентарії передбачили спеціальну процедуру розгляду для даного проекту.

Після прийняття закону про банки його оскаржили в Конституційному суді України.

Також додамо, що 10 червня фонд направив Україні перший транш кредиту на суму 2,1 млрд доларів.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Конституционный суд УкраиныЗакон
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