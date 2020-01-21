КСУ перейшов до закритої частини розгляду судової реформи Зеленського

Велика палата Конституційного Суду України перейшла до закритої частини розгляду закону №1008, яким вводиться в дію судова реформа президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КСУ.

Як повідомляється, під час пленарного засідання суд заслухав пояснення постійного представника українського парламенту в Конституційному Суді України Ольги Совгирі, голови Вищої ради правосуддя Андрія Овсієнка, члена Вищої ради правосуддя Олексія Маловацького, а також заключні виступи всіх учасників конституційного провадження.

"Велика палата КСУ дослідила матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання і перейшла до закритої частини пленарного засідання для прийняття рішення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, КСУ почав розглядати відповідність Конституції закону №1008 16 січня.

Зазначимо, судовою реформою передбачено скорочення у 2 рази кількості суддів Верховного суду, скорочення їх посадових окладів, а також переформатування Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя.

Також РБК-Україна писало, що Венеціанська комісія рекомендувала скасувати судову реформу Зеленського.