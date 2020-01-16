КСУ розпочав розгляд судової реформи Зеленського

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

В КСУ почався процес по розгляду конституційності реформи

Конституційний суд України почав розглядати відповідність Конституції закону №1008, яким вводиться в дію судова реформа президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з залу суду.

Зокрема, усні слухання у Великій палаті КСУ почалися об 11:40, матеріали справи доповідає суддя Петро Філюк.

Перед цим представник парламенту в КСУ Ольга Совгиря заявила клопотання про перенесення засідання, оскільки, за її словами, в секретаріаті Конституційного суду не дозволили представникам Ради ознайомитися з матеріалами конституційного провадження.

"Ольга Володимирівна, ви завжди йдете на конфлікт", - заявив їй у відповідь глава КСУ Олександр Тупицький.

Він зазначив, що Совгиря подала клопотання про ознайомлення з матеріалами справи за день до засідання суду і оформила його неналежним чином. Враховуючи це, суд відмовив їй у перенесенні справи.

Скаргу на конституційність судової реформи Зеленського подав пленум Верховного суду.

Зазначимо, судовою реформою передбачено скорочення в 2 рази кількості суддів Верховного суду, скорочення їх посадових окладів, а також переформатування Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, раніше Венеціанська комісія рекомендувала скасувати судову реформу Зеленського.