КСУ відкрив провадження у справі про штраф Зеленського

Конституційний суд України відкрив конституційне провадження у справі про можливості залучення до адміністративної відповідальності президента Володимира Зеленського за порушення карантину. Провадження відкрито у відповідь на запит Верховного суду.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

КСУ відкрив провадження 22 жовтня 2020 року. Дата його розгляду ще не визначена.

Нагадаємо, 3 червня під час робочої поїздки до Хмельницького президент Володимир Зеленський в складі делегації відвідали одне з місцевих кафе, де випили кави. При цьому на той час закладам було заборонено приймати відвідувачів.

Пізніше правоохоронці склали адміністративні протоколи на Зеленського, а також на власника закладу та інших членів делегації.

Хмельницький міський районний суд, який розглядав цю справу, зобов'язав сплатити штраф всіх інших учасників делегації, а щодо Зеленського попросив Верховний суд роз'яснити цей момент.

При цьому Зеленський вирішив сплатити суму, рівну штрафу за порушення карантину, без рішення суду.

Попри це Верховний суд звернувся в КСУ за роз'ясненням з приводу можливості штрафувати президента.