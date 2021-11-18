КСУ відмовився оцінювати конституційність амністії учасників Майдану

Конституційний суд відмовився розглядати питання про конституційність закону про неприпустимість переслідування і покарання учасників подій на Майдані. Нинішнє законодавство забороняє переслідувати їх за можливі злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані суду.

Сьогодні Велика палата КСУ винесла ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

У травні 2020 року близько 50 депутатів Верховної ради подали подання до КСУ і попросили його визнати неконституційним закон "Про недопущення переслідування і покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань".

Цей закон був прийнятий 21 лютого 2014 року після зміни влади в Україні. Його положення забороняли притягувати до відповідальності всіх осіб, які брали участь у Революції гідності.